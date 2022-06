Rheinisches Nachwuchschampionat : Heinsberger van Loon gewinnt beim Nachwuchs – Reipert auf dem Podium

Reiten Mathisse van Loon, Sohn von Heino van Loon, gewinnt das Rheinische Nachwuchschampionat Springen in Langenfeld. Malin Reipert verpasst den großen Wurf bei den Jungen Reitern.

Vergangenes Jahr war Malin Reipert (RC St. Georg Günhoven) Rheinischer Meister der Junioren geworden. Jetzt stand die 18-Jährige kurz davor, den Titelgewinn bei den Jungen Reitern zu wiederholen. Beim ersten und zweiten Wertungsspringen der Klasse „M**“ mit Sprunghöhen von 1,35 Metern gewann sie beide Male mit ihrem Pferd „Dutch Apple“. Im Finale, einem „S*-Springen“ mit 1,40 Meter hohen Hindernissen, leistete sich Malin Reipert einen Fehler wegen Zeitüberschreitung und wurde Dritte hinter Anni Maxi Althoff (RTG Silberberghof) mit „Enzo“ und Lia Sophie Bolten (Lintforter RFV) mit „Charming Cassillia“. Nach der Wertung dieser drei Prüfungen wurde sie zwischen der neuen Meisterin Lia Sophie Bolten und der drittplatzierten Anna Maxi Althoff Vizemeisterin. Den fünften Platz in der Endabrechnung belegte Liam Broich (RV Kaldenkirchen) mit „Olympic Night“, der in der ersten Wertungsprüfung Platz zwei, in der zweiten den 13. Platz und im Finale mit zwei Abwürfen den sechsten Platz belegte. Die Springreiterin Johanna Hell (RV Kaldenkirchen) belegte bei den Rheinischen Meisterschaften in der Klasse „Children“ mit „An-Ton“ den fünften Platz und im Rheinischen Nachwuchs-Championat der Pony-Springreiter mit „Nashville’Ronja“ den zehnten Platz.

Im Mannschaftsspringen der Kreise holte die Spring-Equipe des Pferdesportverbandes Kreis Viersen mit Matthias Gering (“Catch Me If You Can MH“), Alexander Thoenes (“Costner S“), Liam Broich (“Cirkon“) und Karolin Exner (“Capritzia“) den vierten Platz. Den zweiten Platz belegte Iris Jansen-Jentgens (RSG Süchteln) in der Reitpferdeprüfung mit dem vierjährigen „Seamus“. Sie verpassten den Sieg aufgrund einer nicht ganz optimalen Trabtour um 0,1 Punkte. Das junge Pferd zeigte seine Topform dann im Galopp mit der Wertnote 9,0 sowie im Schritt mit 8,5 bewertet (Gesamtnote: 8,0). „Da ist noch Luft nach oben“, sagt Iris Jansen-Jentgens. Zuvor hatte sie mit dem Pferd drei Siege in Folge gefeiert.