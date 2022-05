Umfrage in der Burggemeinde : Brüggener können Fragen zur Niederschlagsgebühr klären

Brüggen Die Gemeindeverwaltung Brüggen erfragt zurzeit bei Grundstückseigentümern die Flächengröße. Nötig ist dies, um die anfallende Niederschlagsgebühr zu erheben.

Im Jahr 2004/2005 hat die Burggemeinde die getrennte Abwassergebühr eingeführt. Seitdem werden die Abwassergebühren getrennt nach Schmutz- und Niederschlagswasser abgerechnet. Die Niederschlagswassergebühr wird bemessen nach der überbauten beziehungsweise befestigten Grundstücksfläche, von der Niederschlagswasser in den Abwasserkanal gelangt. Die relevanten Daten dafür sind mit Luftbildern aus dem Jahr 2020 ermittelt worden. Aus den Aufnahmen ist aber nicht zu erkennen, ob Flächen an den Abwasserkanal angeschlossen sind. Deshalb müssen dabei Grundstückseigentümer helfen.

Anfang Mai erhielten Grundstücksbesitzer Post von der Verwaltung. Diese enthielt vorausgefüllte Erhebungsbögen zu den befestigten und abflusswirksamen Flächen. Die Empfänger müssen folgendes tun: in den Fragebögen die Richtigkeit der Angaben bestätigen oder korrigieren und angeben, ob das Niederschlagswasser gegebenenfalls nicht im öffentlichen Abwasserkanal landet. Ergänzend erfragte die Verwaltung Informationen zu eventuellen Zisternen, Brauchwassernutzungs- und Versickerungsanlagen. „Es geht um einen Abgleich der vorhandenen Daten. In der Regel ändert sich für die Grundstücksbesitzer wenig“, so die Erfahrung von Schröders.

Bereits im Zeitraum vom 2. bis 13. Mai konnten sich die Brüggener zu den Fragebögen persönlich beraten lassen. Jetzt gibt es einen weiteren Beratungstermin am Donnerstag, 2. Juni, im Bürgerinformationsbüro an der Borner Straße 8.

