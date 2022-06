Kommentar : Erst Testzelt, dann Festzelt

Meinung Kreis Viersen Ob Schützenfest, Konzertbesuch oder jedes andere Großereignis, bei dem Menschen auf engem Raum zusammenkommen: Wer in diesen Tagen dort hingeht, setzt sich einem hohen Infektionsrisiko aus.

Gleichzeitig ist das Risiko einer schweren Corona-Erkrankung gering, bei vollständiger Impfung, erst recht bei vollständiger Impfung und bereits überstandener Infektion. Kein Grund also, in Panik zu verfallen.

Die Schützen haben vorgesorgt: Spülanlagen installiert, Luftfilter in die Zelte eingebaut.

Zum verantwortungsvollen Feiern gehört aber auch: Wer Symptome hat, bleibt zu Hause. Und vor dem Besuch im Festzelt steht der Besuch im Testzelt an. So feiert man in einer Welt mit Corona.