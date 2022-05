Freizeit in der Burggemeinde : Zu Pfingsten feiert Brüggen sein größtes Fest

Brüggen Kirmes, Stände, Musik, Snacks und Getränke: Das 42. Burg- und Pfingstfest bietet einiges. Was es zwischen Kreuzherrenplatz und Burg Brüggen zu entdecken gibt.

Sieben Konzerte in vier Tagen An allen Festtagen gibt es Musik und Konzerte, Eintritt wird nicht erhoben. Treffpunkt ist der Kreuzherrenplatz. Am Freitag, 3. Juni, sorgt dort DJ Wombel von 18.30 bis 1 Uhr mit „Summer Night Vibes“ für Unterhaltung. Am Samstag, 4. Juni, gibt die Schwalmtaler Formation Behind the doors ab 19 Uhr ein einstündiges Konzert. Von 21.30 bis 1 Uhr spielt die Brüggener Coverband Kings for a Day. Am Sonntag, 5. Juni, 11.30 Uhr, beginnt ein zweistündiges Gastspiel der Jazz Cancers. Von 19 bis 21 Uhr spielen The Wood Brothers mit Folk, Gospel, Blues und Jazz, ab 21.30 Uhr sorgt die Formation Captain Dance für Dancefloorsound aus den 1990er Jahren (bis 1 Uhr). Am Montag tritt von 14.30 bis 16.30 Uhr das neue Rock-Cover-Quartett Doctor Bob auf, dabei sind „Prof.-Dr.-Guitar“ Markus Vögeler und „Dr.-Bass“ Walde Kronberg, beide früher bei Ranzig.