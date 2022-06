Aufstieg von Süchtelns Reserve : Regelkonforme Wettbewerbsverzerrung?

Im direkten Duell besiegte Süchtelns Reserve Konkurrent Türkiyemspor mit 7:1. Unter den Torschützen waren drei Landesliga-Spieler. Foto: Heiko van der Velden

Fussball Die Reserve des ASV Süchteln ist in die Bezirksliga aufgestiegen – mit Unterstützung aus der Landesliga-Mannschaft. Türkiyemspors Trainer Ufuk Isik findet das aus wettbewerbsgründen schwierig. Der Verband verweist auf eine Regel zum Saisonfinale, die das eigentlich unterbinden soll. Aber die enthält Schlupflöcher.

Der Aufstieg des ASV Süchteln II in die Bezirksliga sei schon verdient, gibt Ufuk Isik – Trainer von Türkiyemspor – zu. Am Ende fehlten seiner Mannschaft zwei Punkte in der A-Liga zum ASV, der sich als Tabellenzweiter für die Bezirksliga qualifizierte. „Aber“, so Isik weiter, „die Art und Weise finde ich schwierig.“ Was er damit anspricht: Im Saisonendspurt gehörten beim ASV stets zwei bis drei etablierte Akteure aus der Landesliga-Mannschaft zum Aufgebot. In den letzten fünf Spielen war das Quartett Mao Negishi, Tobias Busch, Hiromasa Kawamura und Johannes Leske laut dem Portal „Fupa“ an 19 der 26 ASV-Treffer beteiligt. Alleine Busch erzielte in diesem Zeitraum sieben Treffer – davon drei beim entscheidenden 4:0-Erfolg am letzten Spieltag gegen die Reserve des SV Lürrip.

Lesen Sie auch Süchteln steigt auf, Lürrip ab : Freud und Leid auf einer Anlage

„Im Endeffekt ist es legitim. Jeder Verein hätte es genauso gemacht“, sagt Isik, „aber der Klassenunterschied war mit den Landesliga-Spielern in der A-Liga einfach zu extrem. Das verzerrt etwas den Wettbewerb“ Um diesen Vorteil macht Torsten Trautmann, Sportliche Leiter beim ASV, keinen Hehl. „Wir haben das Ziel verfolgt, erstmals mit unserer Reserve in die Bezirksliga aufzusteigen, da wollten wir die Ressourcen bestmöglich nutzen. Von außen betrachtet kann ich aber verstehen, wenn sich ein anderer Verein, der nicht unsere Voraussetzungen hat, benachteiligt fühlt. Wir haben aber keine Regeln gebrochen“, sagt Trautmann.

Aber wie lauten die Regeln? Generell gilt für die gesamte Saison: Pro Partie dürfen nur vier Spieler aus der höherklassigen Mannschaft in der Reserve eingesetzt werden – davon müssen mindestens zwei Spieler jünger als 23 Jahre sein. Ab dem 1. Mai greift zudem eine Sonderregel in der Spielordnung, die den regen Einsatz von höherklassigen Spielern in den Reservemannschaften verhindern soll. „Um Benachteiligungen zu vermeiden, gibt es die Regelung, dass nach dem 1. Mai – also zum Endspurt einer jeden Saison – keine Spieler von oben mehr in einer der unteren Mannschaften eingesetzt werden dürfen“, sagt Wolfgang Jades, Vorsitzender des Fußballverbands Niederrhein (FVN).

Entscheidend ist, in welcher Mannschaft das letzte Pflichtspiel vor dem 1. Mai absolviert wurde: Lief ein Spieler zuletzt für die höhere Mannschaft auf, darf er bis zum Saisonende auch nur noch in dieser eingesetzt werden. Wer allerdings sein letztes Pflichtspiel in der Reserve absolvierte, der kann auch nach dem 1. Mai sowohl für die erste als auch die zweite Mannschaft auflaufen – zumal nach dem 1. Mai die Sperrfrist für Spieleinsätze zwischen den beiden Mannschaften entfällt. Diese beträgt sonst in der Saison fünf Tage. Eine solche Entscheidung ist jedoch mit viel Weitsicht zu treffen – und dürfte nur für erste Mannschaften infrage kommen, deren Saison sportlich gelaufen ist. Denn Priorität in den Vereinen hat in der Regel die ligahöchste Mannschaft.

Der ASV hat dieses Schlupfloch jedoch gefunden und für sich genutzt. So spielten Kawamura, Negishi, Busch und Leske ihr letztes Spiel vor dem 1. Mai am 24. April in der Reserve des Vereins – ein 4:3-Sieg gegen Welate Roj. „Wir haben geschaut, wie die Richtlinien sind. Denn wir wollten alles für den Aufstieg versuchen“, sagt Trautmann, der zudem betont, dass sich die Spieler allesamt freiwillig für die Reserve gemeldet haben. Um alles korrekt zu machen, war allerdings auch Rücksprache mit dem Verband notwendig. Denn ganz einfach sind die Regeln nicht.

Thomas Klingen, Vorsitzender des Kreisfußballausschusses, führt aus, warum es grundsätzlich einen Austausch von Spielern zwischen den Mannschaften braucht. „Wenn wir komplett untersagen, Spieler aus der höheren Mannschaft nach unten zu geben, wie soll sich die Reserve dann auffüllen, wenn es durch viele Verletzte oder Sperren zu wenige Spieler gibt? Soll die Reserve sich dann vom Spielbetrieb abmelden? Das ist nicht so leicht“, sagt er. Außerdem gibt es regelmäßig Spieler aus der höheren Mannschaft, die nach Verletzungen auf Spielpraxis in den unteren Ligen angewiesen sind. Auch junge Spieler kommen Einsätze in beiden Teams entgegen.