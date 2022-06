Nachwuchsfahrerin aus Mönchengladbach : Franziska Minten gewinnt Deutschen Meistertitel im Bahnrad

Bahnradfahrerin Franziska Minten ist in Büttgen Deutsche U15-Meisterin geworden. Foto: Thomas Minten

Radsport Die Mönchengladbacherin Franziska Minten hat bei den Deutschen Bahnmeisterschaften Gold in der Altersklasse U15 geholt. Der Ergolg gelang dem Nachwuchstalent, das für den VfR Büttgen startet, vor den Augen ihres großen Idols.

Schon 2021 hätte es für Franziska Minten bei den Deutschen Bahnmeisterschaften in Köln fast fürs Podium gereicht. Die 14-jährige Gladbacherin belegte bei ihren ersten Deutschen Meisterschaften Rang vier. „Damals kamen wir gerade aus dem Urlaub und Franziska hatte kaum Vorbereitung“, sagt Thomas Minten, Vater und Jugendwart beim VfR Büttgen, für den auch seine Tochter startet. Bei den diesjährigen Bahnmeisterschaften, die im Sportforum Kaarst-Büttgen – also der Heimstätte von Franziska Minten – ausgetragen wurden, sollte es bei den U15-Junioren mindestens das Podium sein. Am Ende holte das Nachwuchstalent in ihrem Wohnzimmer beim Mehrkampf-Wettbewerb das Maximum heraus.

In den erstern drei Teildisziplinen – 100 Meter Zeitfahren, 500 Meter Zeitfahren und 2000 Meter Einerverfolgung – fuhr Minten jeweils als Siegerin aus dem Ovall heraus. Beim abschließenden Ausscheidungsrennen hätte ihr mit diesem Vorsprung sogar der zehnte Rang für die Meisterschaft gereicht, am Ende wurde sie dort Vierte und feierte den Deutschen Meistertitel. Mit ihrer Partnerin Hannah Brand aus Rheinland-Pfalz holte Minten im Madison (Zweierfahren) zudem noch die Bronzemedaille.

In Erinnerung wird der jungen Gladbacherin aus Odenkirchen diese Deutsche Meisterschaft aber nicht nur wegen des sportlichen Erfolges bleiben, sondern sicherlich auch aufgrund des Treffens mit Kristina Vogel. Kurz nachdem Franziska Minten mit acht Jahren das erste Mal auf ein Rennrad gestiegen war, ist die Bahnrad-Olympiasiegerin von 2012 und 2016 zu ihrem großen Vorbild geworden. Schon 2018 sollte es zu einem Treffen kommen, doch der schwere Trainingsunfall Vogels, der ihre aktive Karriere so jäh beendete, verhinderte dies zwei Wochen vorher. Nun klappte es im Rahmen der DM. „Das war wirklich sehr emotional für Franziska, endlich ihr großes Idol zu treffen“, sagt Thomas Minten.

Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel (l.) und Franziska Minten vom VfR Büttgen bei den 135. Deutschen Bahnmeisterschaften. Foto: Thomas Minten

Anfang Juli geht es für die Nachwuchsfahrerin weiter. Dann steht in Erfurt die Deutsche Straßenmeisterschaft auf der Agenda. „Noch hat sich Franziska nicht auf einen Bereich festgelegt, tritt daher im Bahn- und Straßensport an“, so Minten.

Auch U15-Fahrer Phillip White vom SC Union Nettetal nahm in Büttgen am Mehrkampf teil. Bei allen Disziplinen platzierte er sich trotz mehrerer Zwischenfälle wie Neutralisationen und Rennunterbrechungen vorne in den Wertungen und sicherte sich im Gesamtklassement den neunten Platz. Punktgleich mit dem Achten ging White damit als bester NRW-Fahrer hervor.

