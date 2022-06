Abi im Kleverland : Das sind die Abiturienten 2022

Special Sie haben ihre Schulzeit erfolgreich beendet, und das unter erschwerten Bedingungen durch die Corona-Pandemie. Die RP gratuliert allen Abiturienten aus dem Kleverland.

Konrad-Adenauer-Gymnasium Kleve 73 Schülerinnen und Schüler haben am Kellener Konrad-Adenauer-Gymnasium (KAG) ihre Abiturprüfungen bestanden. Gleich 16 Abiturientinnen und Abiturienten schlossen ihre Schullaufbahn hervorragend mit einer eins vor dem Komma ab. Céline Petru schaffte sogar die Traumnote 1,0. So passte auch das Motto der Stufe, „TirABIsu – die Crème de la Crème muss gehen“, gut zu den Leistungen, die alle Schülerinnen und Schüler erbrachten. Die Corona-Einschränkungen und der Distanzunterricht, die die drei Jahre dauernde Oberstufe in weiten Teilen prägten, hatten sie nicht aus der Bahn geworfen, sondern ihren Willen gestärkt, trotz allem ein gutes Abitur zu schaffen. In einer Feierstunde konnten die Abiturientinnen und Abiturienten nun ihre Zeugnisse in Empfang nehmen. Die BigBand des KAG sorgte für einen angemessenen musikalischen Rahmen. Schulleiter Heinz Bernd Westerhoff erinnerte in seiner Rede an die Einschränkungen und nahm die beiden Beratungslehrerinnen Sabine Vermaten und Judith Keßler sowie das Publikum auf eine launige Reise durch die gemeinsamen Zeit am KAG mit. Zahlreiche Ehrungen für Bestleistungen in verschiedenen Fächern rundeten die Feierstunde ab. Das Abiturarbeiten legten am KAG erfolgreich ab: David Aghamalyan, Leonie Aperdannier, Jean Armand Assi, Kristina Belsch, Kamiel Beusink, Timon Bucksteeg, Annika Bündgens, Jann Jakob Callsen, Jasmin Chedjan, Merle Dercks, Jannis Dercks, Henrik Dietze, Daniel Erhardt, Yunis Ernst, Charlotte Eschbach, Linda Luise Frericks, Julia Gall, Marlon Gerrits, Giuseppe Geukes, Markus Giesen, Nina Hanßen, Lars Heisterkamp, Jasmin Ipek, Shobiga Jeyamaran, Aron Joosten, Luca Kalinski, Jellena Kamps, Luca Klein, Philipp Peter Klippel, Devin Koch, Alexander Kolender, Marvin Konopatzki, Jessica Kording, Cassandra Kotalczyk, Oscar Kramsch, David Kuhn, Frida Lemm, Julian Litjens, Milan Loos, Franziska Melde, Jette Nolte, Jette Oster, Luna Peperkamp, Céline Petru, Meryem Polat, Jan Preuer, Adelina Qallaku, Zoe Querfurth, Sophia Razmand, Meret Reckers, Rada Sannikov, Niklas Schatschneider, Joëlle Schleuter, Luzie Schönberner, Karina Schurr, Ben Stohr, Lia Tillmans, Lucas Timmermans, Maya van Bebber, Marc van Bentum, Jillis van den Berg, Lotte Verdonk, Matthias Vervoorts, Stijn Vrakking, Emma Wanders, Jan-Malte Welles, Nina Wiegner, Julius Wolf und Zoe Zegers.