Stiftsgymnasium in Xanten : Abiturientia feiert im Amphitheater

Foto: Olaf Ostermann (oo) 10 Bilder Xantener Gymnasiasten bekommen ihre Abiturzeugnisse

Xanten Am Stiftsgymnasium in Xanten haben in diesem Jahr 105 Schülerinnen und Schüler das Abitur erlangt. Am Mittwoch erhielten sie ihre Zeugnisse. Dafür ging die Schule in das Amphitheater in Birten.

In diesem Jahr sind 105 Schülerinnen und Schüler zu den Abiturprüfungen am Stiftsgymnasium in Xanten angetreten – und alle haben bestanden. Am Mittwoch erhielten sie ihre Zeugnisse über die Hochschulreife. Im Amphitheater in Birten feierten sie mit Lehrern, Eltern, Angehörigen, Freunden und Gästen ihre Abschlussfeier. Unter den Anwesenden war auch der frühere Schulleiter Franz-Josef Klaßen, der im vergangenen Jahr in den Ruhestand verabschiedet worden war.

„Wir können alle sehr stolz darauf sein, dass wir das geschafft haben“, sagte Emilia Pauschert, die zusammen mit Josef van den Berg für die Abiturientia 2022 sprach. Beide dankten ihren Lehrerinnen und Lehrern sowie der neuen Schulleiterin Corinna Dickmann für die Unterstützung auf dem Weg zum Abi­tur. „Sie hatten für uns immer ein offenes Ohr und gute Ratschläge.“ Außerdem dankten sie ihren Familien für die Unterstützung und den Rückhalt in all den Jahren.

Die jungen Frauen und Männer würden nun unterschiedliche Wege einschlagen, und diese Wege verliefen nicht immer gerade, sagte Bürgermeister Thomas Görtz in seinem Grußwort. „Wichtig ist, dass man weiß, wohin man möchte.“ Nicht alle Wünsche würden in Erfüllung gehen. „Bei niemandem.“ Ihr Ziel müsse sein, dass sie irgendwann sagen könnten. „Ich bin mit meinem Leben zufrieden. Es ist gut so, wie es ist.“

Ähnlich äußerte sich die Elternvertreterin Heike Dercks. „Jetzt ist auch die Zeit, in der Ihr Euch ausprobieren müsst.“ Von der Schule erhielten sie ihr Reifezeugnis. „Doch wirklich reifen müsst Ihr im Leben.“ Darauf seien sie von der Schule vorbereitet worden. „Geht Euren Weg, und zwar den Weg, den Ihr für richtig empfindet.“

Dickmann griff das Motto des Abiturjahrgangs auf: „Glabiatoren – die Legenden verlassen die Arena“. Bis zum Schulabschluss habe es immer wieder Situationen gegeben, in „denen Ihr wie ein Gladiator sein musstet“. Gladiatoren müssten mutig und intelligent sein, sie dürften nicht aufgeben, müssten Empathie haben und hilfsbereit sein. Genau diese Eigenschaften „habt Ihr“.

Folgende Schülerinnen und Schüler bestanden die Abiturprüfung: Mohammed Abdullah, Emma Ackermann, Florian Aengenheister, Alisa Bajric, Carolin Baltes, Mia Bandusch, Lara-Chantal Behrendt, Josef van den Berg, Celina Binn, Marit Boell, Robin Bömer, Greta Boß, Marlena Bovet, Lukas van den Broek, Laura Cleef, Marie Derksen, Nele Dirks, Jan-Wilhelm van Dop, Lukas Eckholt, Alexander Engelhardt, Greta Engels, Finn Evers, Laura Fischer, Lina Gatermann, Hannah Gellermann, Jonas Giesen, Robin Hahn, Ralf Hamann, Christian Harder, Lukas Haseitl, Lucas Hemesath, David Hermans, Tim Herr, Niklas Höhne, Tim Hurek, Kristina Janßen, Julia Jensen, Joost Kallenberg, Lisa Kaschirin, Luk Kimms, Timon Klenk, Anna-Maria Klenke, Felix Klostermann, Pia Köhler, Maximilian Kraft, Jos Landers, Anna Lemal, Michelle Lewandowski, Ronja Leyendecker, YiWen Li, Elias Lorito, Jan Manten, Maja Manten, Thyra Mattissen, Henry Maurischat, Felix Meckl, Lenard Merkewitsch, Marek Michaelis, Marie Miethke, Jiline Morris, Jos Müller, Svenja Niewerth, Magnus Ochmann, Laura Orgassa, Marline Paul, Emilia Pauschert, Josephina Pauschert, Lukas Ponek, Maximilian von Quistorp, Joschka Rademacher, Marc Radmacher, Anastasia Reger, Zoe Rehbock, Eiko Renner, Lena Rüttermann, David Schaible, Merle Scharf, Daphne Schiela, Christian Schliemann, Kai Schlusemann, Lea Schlüsener, Paul Schönberner, Tom Schumacher, Stella Senk, Lale Spickermann, Sigur Stück, Yvonne Ten-Elsen, Sophia Terhardt, Jessica Terhorst, Alexander Thiel, Miriam Thölke, Marius Verhalen, Nils Vervoorst, Indy Voit, Thomas Voit, Tine Vosdellen, Insa Wardemann, Chiara Weyermann, Lea Weyers, Emilia Wiedemann, Niklas Wolkow, Evely Wulf, Alexander van Xanten, Araam Zeinou, Melissa Zeller.

(wer)