Einbruch in Rheinberg : Baustellencontainer an Vierbaumer Heide aufgebrochen

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Rheinberg Zweimal innerhalb kurzer Zeit sind Einbrecher auf ein Firmengelände an der Vierbaumer Heide in Rheinberg eingedrungen. In einem Fall brachen sie Baustellencontainer auf und entwendeten Kupferkabel.

Einbruch Unbekannte haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag Zugang zu einem Firmengelände an der Vierbaumer Heide in Rheinberg verschafft. Wie die Polizei jetzt mitteilte, hätten die Einbrecher keine Beute gemacht. In diesem Zusammenhang sei jedoch bekannt geworden, dass Einbrecher bereits im Mai auf dem Gelände zahlreiche Baustellencontainer aufgebrochen und Kupferkabel entwendet hatten.

Hinweise bitte unter Tel. 02843 92760.

(ots)