Neubaugebiet in Budberg : Spielplatzentwurf kommt sehr gut an

Ein großes Piratenschiff aus Holz soll das Herzstück des neuen Budberger Spielplatzes werden. Foto: Stadt Rheinberg

Rheinberg-Budberg In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses wurde die erste Planung für einen Mehrgenerationenplatz im Budberger Neubaugebiet vorgestellt. Er soll an der Straße Am Iltschen Hof gebaut werden. Die Kosten werden vermutlich die eingeplanten 65.000 Euro übersteigen.

Wie der Spielplatz an der Straße Am Iltschen Hof im Neubaugebiet Budberg gebau aussehen wird, steht noch nicht fest. Eines aber ist sicher: Er soll etwas ganz Besonderes werden. Den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses lag jetzt ein erster Entwurf vor, der auf breite Zustimmung stieß. Was besonders gut ankam: Budberger Kinder haben sich kreativ an der Planung beteiligt.

Bereits im März sollte ein Treffen dazu stattfinden, eingeladen hatte der städtische Fachbereich Jugend und Soziales in Kooperation mit dem Amt für Tiefbau und Grünflächen. Wegen der Corona-Schutzverordnungen war allerdings kein persönlicher Austausch mit den Anwohnern möglich. Übers Internet beziehungsweise über den Postweg ging das allerdings sehr wohl. „Wir haben die Anwohner des Baugebiets angeschrieben und sie gebeten, Vorschläge für die Gestaltung des Spielplatzes per Post oder E-Mail einzureichen“, sagte Stadtjugendpflegerin Babette Heimes. Gleichzeitig seien die Kinder gebeten worden, ihren Wunschspielplatz zu malen und die Bilder dem Jugendzentrum Zuff zu übergeben. Zahlreiche Bilder und Beschreibungen der Anwohner gingen Wochen danach bei der Stadtverwaltung und im Zuff ein. Alle Kinder erhielten für ihre eingereichten Bilder kleine Überraschungen, die ihnen Mitarbeiter des Jugendzentrums überbrachten.

Info Für jedes Kind gab es ein kleines Präsent Bedankt Die Leiterin des Kinder- und Jugendbüros Babette Heimes, Grünflächenplanerin Claudia Corten sowie der Leiter des Jugendzentrums Zuff, Sebastian Sturm, bedankten sich bei den Kindern mit kleinen Präsenten. Erstentwurf Die Skizze kann man sich auf der Stadt-Rheinberg-Seite über das Ratsinformationssystem online anschauen. www.rheinberg.de

Nun liegt eine erste Entwurfsskizze vor, die auch den Anwohnern präsentiert werden soll, so dass diese sich dazu äußern können. Änderungen können also noch vorgenommen werden. Herzstück des Budberger Spielplatzes soll ein großes Holzschiff mit Kletter- und Schaukelmöglichkeiten werden. Zudem sind ein Barfußpfad, eine Boulebahn mit Tischgruppe, ein Fasstunnel, eine Matschecke, eine Hängematte, eine Blumensinel und ein Treffpunkt mit Sonnensegel vorgesehen. Wichtig zu wissen: Der Spielplatz Am Iltschen Hof wird kein reiner Kinderspielplatz, sondern einer für mehrere Generationen. Also auch für ältere Besucher.

Die Kosten, so war im Jugendhilfeausschuss zu erfahren, werden die für die Spielgeräte geplanten Kosten in Höhe von 65.000 Euro übersteigen. Eine genaue Berechnung habe bisher wegen der Corona-Pandemie nicht erfolgen können. Es werde aber eine Deckung der Kosten aus dem Haushalt 2020 möglich sein, so dass keine überplanmäßigen Kosten entstehen.