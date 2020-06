Kostenpflichtiger Inhalt: Innenstadtentwicklung in Rheinberg : Sanitärbetrieb soll Wohnhäusern weichen

Das Sanitärunternehmen Geerkens wird innerhalb Rheinbergs umziehen. Die Gebäude sollen abgerissen werden. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Die Firma Geerkens will ihre Immobilie an der Bahnhofstraße in Rheinberg an einen Investor verkaufen. Dort sollen zwei Mehrfamilienhäuser mit 28 Wohnungen entstehen. Der Bau- und Planungsausschuss begrüßt die Pläne.