Windräder in Alpen : Windenergiezonen: CDU Alpen weist FDP-Kritik zurück

Alpen Der CDU-Fraktionsvorsitzende Sascha van Beek sagt, dass der Bürgermeister offen über die möglichen Konzentrationsflächen informieren wird. Dies mache aber erst nach der landesplanerischen Anfrage Sinn.

Und weiter: „Im Zuge dieser Anfrage können dann Ergänzungen oder Änderungen der Planung durch den Regionalverband Ruhr erfolgen.“ Eine erneute Offenlage wäre notwendig, was zusätzliche, unnötige Arbeit für die Verwaltung schaffen würde. Also mache eine Bürgerversammlung oder ein Info-Treffen erst nach der landesplanerischen Anfrage Sinn.

Im Rat habe sich sowohl Ahls als auch die CDU-Fraktion ausdrücklich dafür ausgesprochen und zugesichert, dass die Bevölkerung umfassend aufgeklärt werde. Van Beek: „Bürgerbeteiligung und umfassende Informationspolitik sind geübte Praxis in Alpen. Es macht aber erst Sinn zu informieren, wenn es Informationen gibt.“ Die CDU in Alpen habe eine klare Meinung und Strategie für den Umgang mit Windkraftanlagen auf dem Gemeindegebiet. Daher gebe es keinen Grund, das Thema erst nach dem Kommunalwahlkampf richtig aufzugreifen. „Wir müssen uns klar darüber sein, dass Alpen über Standorte verfügt, an denen Windkraftanlagen aufgestellt werden können. Wenn wir eine Energiewende in Deutschland wollen, dann müssen wir mit diesen Flächen einen Beitrag dazu leisten“, so van Beek.