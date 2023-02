Stadtsportverband Rheinberg Anstelle der Freibad-Rutsche gibt es erst mal Spielzeug

Das Hallenbad stehe außerdem an einem für die Schulen günstigen Standort. „Wir sind der Meinung, dass man sich auf den Neubau eines Hallenbades in unmittelbarer Nähe des Schulzentrums und anschließend um die Weiterentwicklung des Freibades kümmern sollte“, so der SSV-Vorsitzende. Die Realisierung eines wirklich interessanten und damit viele anziehenden Kombibades halte der Verband nicht nur, aber vor allem aus finanziellen Gründen für „unwahrscheinlich“.