Neuauflage in Rheinberg „Sport um Mitternacht“ lockt freitags in die Halle

1998 rief der Stadtsportverband Rheinberg das Projekt „Basketball um Mitternacht“ ins Leben. Später wurde es in „Midnight Movin“ und dann in „Social Movement“ umbenannt. Freitagabends wurde die Großraumturnhalle an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße geöffnet und es wurden zu später Stunde Sportangebote für Jugendliche unterbreitet. Vor einigen Jahren wurde das Projekt eingestellt. Übungsleiter Fidan Pllavci, der immer wieder von Jugendlichen angesprochen wurde, ob es nicht eine Neuauflage geben könnte, erzählte Frank Tatzel, dem Präsidenten des TuS 08 Rheinberg, davon. Tatzel war begeistert und schlug als Titel „Sport um Mitternacht“ vor, weil der TuS als Mehrspartenverein auf verschiedene Hallensportarten fokussiert ist.