Freies Sportangebot in Rheinberg Drei weitere Durchgänge „Open Sunday“ sind geplant

Die Reihe Open Sunday wird fortgesetzt. Der Sportverein TuS 08 Rheinberg, das Rheinberger Amplonius-Gymnasium sowie der Damen-Lions-Club Juventas Rheinberg und die Sparkasse am Niederrhein als Sponsoren ermöglichen wieder kostenlose Sportangebote an Sonntagnachmittagen jeweils von 13.30 bis 16.30 Uhr für Kinder aus den ersten bis sechsten Jahrgangstufen unter Aufsicht in der kleinen Turnhalle des Gymnasiums an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße.