Evangelische Kirchengemeinde Orsoy : Zwei für die Kultur in der Orsoyer Kirche

Thorsten Waschkau und Simone Döring treten als Duo What‘s Next auf und organisieren die Konzerte in der evangelischen Kirche Orsoy. Foto: WS

Orsoy Pianistin Simone Döring und Sänger Thorsten Waschkau sind Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirchengemeinde Orsoyund treten selbst als Duo What‘s Next auf.

In der evangelischen Kirche Orsoy ist es kühl, weil es draußen kalt ist und man eine Kirche nicht mal eben so beheizen kann wie ein Wohnzimmer. Trotzdem bestehen Simone Döring und Thorsten Waschkau darauf, vor dem Interview ein kleines Ständchen zu spielen. So setzt sich Döring an den Schimmel-Flügel, Waschkau stellt sich daneben und singt mit kräftigem Bassbariton zur Klavierbegleitung ein Lied von Rio Reiser. „Junimond“ in dicken Winterjacken. Wie schön und was für ein Gegensatz zur Kälte in der Kirche.

Ein Song reicht und als Zuhörer spürt man schnell: Zwischen den beiden stimmt die Chemie. Waschkau bestätigt den Eindruck: „Wir haben uns vor genau zwei Jahren hier in der Kirchengemeinde über Pfarrer Uwe Klein kennengelernt und haben schon nach kurzer Zeit gesagt: Lass uns mal zusammen Musik machen“, erzählt der Sänger. „Dabei haben wir sofort gemerkt: Der Spirit stimmt.“

Info So erreicht man die Kulturmacher Duo-Kontakt Wer das Duo What’s Next buchen möchte, kann sich unter der E-Mail-Adresse whatsnext1@web.de oder telefonisch unter 0173 2671158 melden. Kultur-Kontakt Wer sich für die Konzertreihe in der Kirchengemeinde Orsoy interessiert, kann sich per Mail unter musikorsoy@gmx.de an Thorsten Waschkau und Simone Döring wenden. Konzert Das nächste Konzert im Orsoyer Kulturprogramm gestalten am Sonntag, 9. Februar, 17 Uhr, die drei Tenöre Stefan Lex, Markus Kurz und Thomas Heyer und die Pianistin Sigrid Althoff. Für dieses Benefizkonzert zugunsten der Kirche werden Eintrittskarten verkauft; man kann sie noch bekommen. Flammende Herzen Am Sonntag, 16. Februar, 11 Uhr, findet ein „Gottesdienst für immer noch Verliebte“ in der evangelischen Kirche Orsoy statt. Gemeinsam mit Organistin Simone Döring und Thorsten Waschkau hat Pfarrer Heiner Augustin erstmals einen Gottesdienst gestaltet, der die Herzen von Verliebten höher schlagen lässt. Döring und Waschkau unterhalten die Besucher als Duo What’s Next mit Musik.

„Wir sind schnell auf einen Nenner gekommen und haben festgestellt, dass wir in der Vorbereitung von Songs unglaublich schnell sind“, schildert Döring. „Weil das Bauchgefühl stimmt.“ So dauerte es nicht lange, und die beiden gründeten das Duo What’s Next. Das Programm – der Ausdruck sei entschuldigt – liest sich wie ein einziges Kuddelmuddel. Es geht kreuz und quer durch die Jahrzehnte, die Stile, die Tonarten und die Sprachen. „Bei mir bist du schön“ und „Strangers in the night“ aus der musikalischen Klamottenkiste, „Eins und Eins das macht Zwei“ aus dem Chanson-Fundus von Hildegard Knef, das Paulchen-Panther-Thema aus der Welt der Filmmusiken, bevor es mit 80-Jahre-Pop von den Bangles („Eternal Flame“) und knarzige Sven-Regener-Stücke von Element of Crime wie „Weißes Papier“ in die Neuzeit geht. „Gensau so wollen wir das“, macht Waschkau deutlich. „Egal was, Hauptsache, es passt zu uns.“ So erklärt sich auch der Bandname What’s Next. Was kommt als nächstes?

Zwei erfolgreiche Konzerte hat das Duo in der Orsoyer Kirche bereits gegeben. Auch bei Hochzeiten sind die beiden schon aufgetreten. Zu hören sein werden sie in Orsoy wieder am Sonntag, 16. Februar, im „Gottesdienst für Verliebte“ und am Sonntag, 8. März, bei der Verabschiedung von Pfarrer Uwe Klein, der in den Ruhestand geht.

Simone Döring, Jahrgang 1972, ist schon seit zwölf Jahren Organistin in der Evangelischen Kirchengemeinde Orsoy. Zuvor saß sie 18 Jahre in der Nachbargemeinde Budberg am Instrument. Im Orsoy Ensemble hat sie eine Zeit lang mitgespielt, inzwischen gehört sie mit der Sopranistin Jutta Hoffmann und dem Trompeter Dirk Wittfeld zum Barock-Trio Amouné.

Thorsten Waschkau, Jahrgang 1970 und von Beruf selbstständiger Maler, hat früher in Moerser Rock’n’Roll-Bands wie seiner eigenen The Wash Cow Group gesungen, hat auch mal Musik-Comedy gemacht und ist froh, jetzt Döring als Pianistin an seiner Seite zu haben. „Die Geschichte unseres Duos ist noch lange nicht zu Ende geschrieben“, sagt er.

Döring und Waschkau haben sich über Pfarrer Klein kennengelernt, und der „vererbt“ ihnen nun auch die Konzertreihe, die Klein in der Evangelischen Kirchengemeinde in Orsoy in den vergangenen Jahren etabliert hat. Beide sind jetzt ehrenamtliche Kulturbeauftragte, organisieren Konzert und auch mal Lesungen in der Kirche. Auch da gilt: Alles ist möglich. Einmal im Monat sonntags um 17 Uhr in der Kirche, fast immer ohne Eintritt, aber dann mit Klingelbeutel – andere Vorgaben gibt es nicht. „Wir haben leider keinen Etat für die Kulturarbeit“, sagt Döring, die am Orsoyerberg lebt. Das bedeutet: Wer sich auf ein Konzert im Orsoyer Gotteshaus einlässt, gibt sich mit dem zufrieden, was an Spenden zusammenkommt.