Schulbildung in Alpen : Anmeldungen für zwei Klassen in der Sekundarschule

Alpen 47 Anmeldungen für die Jahrgangsstufe fünf sind ein Rückschritt gegenüber dem Vorjahr.

47 Kinder werden nach den großen Ferien in die Jahrgangsstufe fünf der Sekundarschule gehen. Das berichtete gestern Claudia Kühn, kommissarische Schulleiterin, auf Anfrage der Redaktion nach Abschluss des offiziellen Anmeldeverfahrens. „Es wird aber erfahrungsgemäß noch Bewegung geben“, sagte Kühn. Stand jetzt – und es deutet wenig darauf hin, dass sich daran grundsätzlich noch etwas ändert – werden im nächsten Schuljahr zwei Eingangsklassen gebildet. Im vorigen Jahr sind drei kleine Klassen an den Start gegangen, weil sich ein knappes Dutzend Eltern mehr als diesmal für die Schule in Alpen entschieden hatte. Die ist anders als noch vor zwei Jahren jetzt nicht mehr grundsätzlich in ihrer Selbstständigkeit gefährdet, weil das Schulministerium inzwischen auch die Zweizügigkeit für diese Schulform zulässt. Der Großteil der neuen Schüler käme von den drei Grundschul-Standorten in Alpen. Die gute Zusammenarbeit zahle sich aus, so Kühn. Aber auch Kinder aus den benachbarten Kommunen, besser ihre Eltern, hätten sich für Alpen entschieden. Auffallend viele, die schon ein Kind an der Schule angemeldet hatten. Ein gutes Zeichen.