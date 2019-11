Kommunales Wasserwerk : Zweite Trinkwasserleitung am Orsoyerberg

Rheinberg Der Geschäftsführer des Kommunalen Wasserwerks erklärt die Hintergründe der Pläne in Rheinberg.

GEORG TIGLER Nein. Sie wird weiterhin voll in Betrieb bleiben. Aber diese PVC-Leitung ist aus den frühen 70er Jahren und liegt in einem Bergsenkungsgebiet. Auch wenn PVC ein sehr elastisches Material ist, kann es dennoch ermüden.

TIGLER Sie kommt vom Wasserwerk Binsheim, läuft parallel zur Niag-Bahnlinie bis zum Siedlerweg in Orsoyerberg, weiter zum Kuhdyk, am Orsoyer Sportplatz vorbei über die Straße Auf dem Berg und dann weiter Richtung Rheinberg.

TIGLER Die Leitung mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern – ein sogenanntes PE-Rohr DA 355 – wird vom Wasserwerk Binsheim durch die Felder Richtung Lohmühle geführt, dann weiter über den Lohmühler Weg Richtung Baerler Straße bis zur Kreuzung am Schwarzen Adler in Vierbaum, wo sie an eine bestehende Hauptleitung angebunden wird. Von dort geht es weiter Richtung Rheinberg. Entlang der Baerler Straße muss ein rund 250 Meter langes Stück in offener Bauweise verlegt werden.

TIGLER Es geht kurzfristig in Binsheim los. Nachdem zahlreiche Unterlagen zum Artenschutz, zur FFH-Verträglichkeit, zum Landschaftsschutz und ein Baugrundgutachten erstellt sowie eine Kampfmitteluntersuchung durchgeführt wurden, liegen nun alle erforderlichen Genehmigungen vor. Anfang des Jahres wird dann, wenn alles planmäßig läuft, an der Baerler Straße gebaut.

Tigler Nicht grundsätzlich, aber an einigen Stellen ist das tatsächlich geplant. An unserem Wasserwerk in Xanten-Wardt etwa sind wir ähnlich vorgegangen. In den vergangenen Jahren haben wir nicht nur in die Netzerneuerung, sondern auch in die Versorgungssicherheit investiert und werden das auch weiterhin tun.