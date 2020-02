Karneval auf der Bönninghardt : „Rockopa Herbert“ steigt aus der Bütt

Herbert Oymann, hier in seiner Rolle als Hausfrauen-Pensionär, ist seit vielen Jahren eine feste Größe im Heier Karneval. Am Samstagabend sagt der 70-jährige „Rockopa“ den Narren adieu. Foto: Besenbinder

Bönninghardt Mehr als 50 Jahre hat Herbert Oymann (70) an Karneval auf der Bühne gestanden. Am Samstag nimmt er bei den Besenbindern seinen Abschied.

Alles hat ein Ende. Wenn die närrische Session naht, läuft Herbert Oymann zur Hochform auf. Seit Jahrzehnten. Auch wenn Udo Jürgens noch mit 80 Jahren nach einem Konzert im weißen Bademantel im Applaus seiner Fans badete. Aber für den Mann von der Hei, der den Beifall liebt, ist mit 70 Schluss. Der „Rockopa“ hat am Freitag bei den Senioren und am Samstagabend beim Elferrat der Besenbinder noch zwei große Auftritte in der Bütt. Dann ist Schluss. Der Oldie steigt aus. Endgültig. Da versteht der Quatschmacher keinen Spaß. „Irgendwann muss Schluss sein“, sagt er, „auch wenn’s wehtut.“ Leicht falle ihm der Schritt nämlich nicht. „Schon wieder was, von dem man Abschied nehmen muss.“

Seniorensitzung Startschuss für den Besenbinder-Karneval ist die Seniorensitzung am Freitag, 7. Februar, um 15.11 Uhr (Einlass ab 14 Uhr) im Saal Thiesen. Eingeladen sind alle Senioren aus der Gemeinde Alpen und Umgebung. Höhepunkt Top-Act des Elferrates in der Session des 50-jährigen Bestehens ist am Samstag, 8. Februar, um 19.11 Uhr die große Büttensitzung im Saal Thiesen.

Wer Oymann trifft, muss damit rechnen, dass er erst mal einen Witz erzählt. „Kommt ein Mann an die Theke. Fragt der eine: ,Woher kommst Du denn?’ Antwort des anderen: ,Aus Veen.’ Reaktion des einen: ,Oh, ich hatte ’ne glückliche Kindheit.’“ Witze sammelt er, wie andere Briefmarken. Die reiht er dann für seine Figur in der Bütt wie Perlen an einen roten Faden. Wenn er dann im Saal nach unten schaut, und „die Menschen im Publikum ihre Köpfe nach hinten werfen und brüllen vor Lachen“, dann ist er glücklich. Raketen – die Anerkennung also – sind ihm wichtig. Beifall ist Motor und Lohn zugleich. Das gibt Oymann offen zu.