Singer-/Songwriter : Konzert in der Orsoyer Kirche

Matt Epp hat in den zurückliegenden Jahren erfolgreich an mehreren Wettbewerben teilgenommen. Foto: Jen Squires

Am Sonntag, 27. Oktober, ist der Singer-Songwriter Matt Epp aus Kanada zu Gast.

Die Evangelischen Kirchengemeinden Orsoy und Budberg laden jetzt zu einem ganz besonderen Konzert ein. Am Sonntag, 27. Oktober, wird Matt Epp um 19 Uhr in der Evangelischen Kirche in Orsoy zu Gast sein. In seiner Heimat Kanada gehört er zu den bekanntesten Künstlern.

Matt Epp hat in den zurückliegenden Jahren erfolgreich an mehreren Wettbewerben teilgenommen. 2018 hat er einen weltweiten Singer-Sonwriter-Contest gewonnen. Trotz seiner inzwischen elf Alben ist er bodenständig geblieben. Musikalisch gelingt es ihm, selbst in große Konzertsäle die Atmosphäre eines Wohnzimmers zu zaubern.