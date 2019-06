Konzert in Orsoy : Premiere für „Von Berlin bis Hollywood“ in Orsoy

Orsoy Sänger Thorsten Waschkau und Organistin Simone Döring geben am Sonntag, 30. Juni, ein Konzert in der evangelischen Kirche Orsoy.

Thorsten Waschkau sah früher aus wie ein echter Teddyboy. Mit Elvis-Tolle. Ab circa 1990 konnte man ihn in der Region häufig als coolen Rock’n’Roll-Sänger seiner „The Wash Cow Group“ live erleben. Auch als Cartoon-Zeichner für das Moerser Stadtmagazin Mocca war er bekannt. Seit einem Jahr hat Waschkau nun an seinem Soloprogramm gearbeitet. Es heißt „Von Berlin bis Hollywood“, gespielt und gesungen werden Songs von Henry Mancini, Frank Sinatra, Nat King Cole, aber auch von deutschen Künstlern wie Hildergard Knef, Element Of Crime und Rio Reiser.

Sänger Waschkau wird von Simone Döring, Organistin der Evangelischen Kirchengemeinde Orsoy, am Klavier begleitet. Das Duo nennt sich „What’s Next“. Am kommenden Sonntag, 30. Juni, um 19 Uhr, treten die beiden mit ihrem neuen Programm in der evangelischen Kirche in Orsoy auf. „What’s Next“ (übersetzt: Was kommt als nächstes?) heißt das Duo, weil man nie sicher sein könne, was als nächstes kommt, schreibt Waschkau. Will sagen: „Unser Konzertprogramm ist eine musikalische Reise durch die Unterhaltungsmusik der letzten Jahrzehnte.“ Der Eintritt zum Konzert ist frei, die beiden Akteure hoffen auf eine volle Kirche.