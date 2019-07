Premiere : Von Berlin bis Hollywood

Das Duo „What’s next“, bestehend aus Simone Döring und Thorsten Waschkau, überzeugte bei seinem Konzert in der evangelischen Kirche in Orsoy. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Orsoy Das Duo „What´s Next“ überzeugte in der evangelischen Kirche Orsoy mit Songs von Rio Reiser bis Elvis Presley.

Schon die Konstellation versprach Spannung – dass sich eine Kirchenmusikerin und ein ehemaliger Rockabilly-Sänger zum Duo zusammenfinden, ist durchaus so alltäglich nicht. So taten es aber die gebürtige Orsoyerin Simone Döring und der gebürtige Rheinberger Thorsten Waschkau. Sie beschlossen vor eineinhalb Jahren, miteinander zu arbeiten und die Herzensmusik des Sängers aufs Tapet zu bringen. „Dieses Programm spiegelt ein bisschen mein Leben wider“, erläuterte der 48-Jährige in der Konzertpause.

Dabei reichte das Repertoire des Duos im ersten Teil von „Mona Lisa“ von Nat „King“ Cole über den Klassiker „Bei mir bist Du schön“, Sinatras „Strangers in the night“, Balladen wie „When I fall in love“ oder „In the Ghetto“ von Elvis Presley. Fehlen durfte aus Waschkaus Sicht „natürlich nicht“ Liedgut von Hildegard Knef, „die ich sehr verehre“ und der er mit Liedern wie „In dieser Stadt“ oder „Eins und eins, das macht zwei“ seine Ehrerbietung erwies. Waschkau gelang es mit seiner Stimme gerade bei Songs wie „In the Ghetto“ und mit seinem Timbre die Zuhörer zu bewegen. Auffällig war allerdings auch, dass die Konzentration auf das Notenblatt bei dem einen oder anderen Song den Ausdruck der Darbietung doch etwas beeinträchtigte.