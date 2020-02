Kommentar zu Mangel an Sozialwohnungen : Es gibt kaum Alternativen

Meinung Durch Amazon & Co ist die Nachfrage nach günstigen Wohnungen gerade in Rheinberg groß. Die Stadt reagiert darauf.

Bezahlbarer Wohnraum ist knapp. In Rheinberg spielt das Thema aus zwei Gründen eine Rolle. Vor zehn Jahren war die Freude groß, als die Reichelsiedlung neue Eigentümer bekam und diese kräftig in die Wohnungen investierten. Nun läuft die Sozialbindung aus, die Eigentümer dürfen (und werden) die Mieten anheben. Mit der Folge, dass ein Teil der Bewohner sie nicht mehr bezahlen kann und ausziehen muss. Leider gibt es für diese Rheinberger so gut wie keine Alternativen in der Stadt. Durch Amazon & Co ist die Nachfrage nach sozialem Wohnraum stark gestiegen. In den Rheinberger Logistikzentren arbeiten viele Menschen mit kleinen Einkommen, die gerne nahe ihrer Arbeit wohnen würden. Mit dem geplanten Neubaugebiet Westlicher Annaberg reagiert die Stadt darauf, muss aber zunächst Investoren finden. Immerhin: Die Voraussetzungen sind geschaffen.