Einzelhandel in Alpen : Edeka-Plan in Menzelen hängt weiter fest: Rat muss nachbessern

Ortsvorsteher Edgar Giesen hat schon vor knapp drei Jahren gezeigt, wo Edeka in Menzelen an der B 57 bauen will. Getan hat sich hier seither aber noch wenig (Archivfoto). Foto: bp

Alpen/Menzelen Die Prognosen für ein Baustart für den Vollsortimenter an der B 57 müssen immer wieder verschoben werden. Jetzt muss das Planänderungsverfahren neu aufgerollt werden.

Die ersten Pläne von Kaufmann Thomas Luft, an der Xantener Straße (B 57) in Menzelen einen Edeka-Markt zu bauen, sind vor sieben Jahren bekanntgeworden. Der Wunsch der Bevölkerung nach einem Vollsortimenter vor der Haustür ist ausgeprägt, das Projekt stand seither immer wieder auf der politischen Tagesordnung. Planerische Hürden mussten aus dem Weg geräumt werden. So was dauert. Im vorigen Jahr war die Zuversicht groß im Rathaus. Der erste Spatenstich sei endlich in Sichtweite. Doch die Zuversicht ist gewichen.