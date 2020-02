Polizei bietet Training an : Pedelec-Fahrer erleidet schwere Verletzungen bei Sturz

Der 66-jährige Rheinberger musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden (Symbolfoto). Foto: dpa/Nicolas Armer

Rheinberg Ein 66-jähriger Mann aus Rheinberg ist am Mittwoch mit seinem Pedelec so unglücklich gestürzt, dass er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Wie die Polizei berichtet, befuhr der Mann gegen 10.20 Uhr die Berkastraße mit einem Pedelec. Als er nach rechts in die Schloßstraße abbiegen wollte, stürzte er auf seine linke Körperhälfte. Dabei verletzte sich der Rheinberger schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb.

Anlässlich dieses Unfalls möchte die Polizei nochmals darauf aufmerksam machen, dass sie spezielle Pedelectrainings anbietet. In diesen Kursen geben Verkehrssicherheitsberater Tipps und Anregungen. Wie fährt sich ein Pedelec? Wo liegen mögliche Gefahren? Darüber hinaus können Gefahrensituationen auch mit einem Pedelecsimulator geübt werden. Weitere Informationen unter Tel. 0281 1073233.

(RP)