Birthes Büdchen in Perrich : Wegen Streits um Couch auf Deich - Kult-Kiosk in Wesel schließt dauerhaft

Wesel Die Beschwerde der Nachbarn hat Konsequenzen: Kioskbetreiberin Birthe Ledwig aus Perrich wird ihren Kult-Kiosk mit Couch auf dem Deich nicht mehr öffnen.

Der kleine Kult-Kiosk„Birthes Büdchen“ in Perrich, dem Dorf auf der linken Rheinseite Wesels, bleibt für immer geschlossen. Das teilte Betreiberin Birthe Ledwig am späten Dienstagabend in einer Mail an ihre Gäste und die Medien mit. „Leider haben wir Euch / Ihnen heute die Nachricht zu übermitteln, dass unser geliebtes Büdchen nicht wieder eröffnen wird“, schrieb sie. Ohne eine Einigung mit den Nachbarn wolle sie den Kiosk nicht weiter betreiben, hatte Ledwig gesagt.

Grund ist ein Streit über eine Sitzgelegenheit, die die Kioskbetreiberin mit ihrer Familie seit der Eröffnung direkt am Deich zum Rhein hin aufgestellt hatte . Nachbarn hatten sich über die Couch beim Deichverband beschwert. Dann, so berichtete der Deichverband, beantragte ein weiterer Anwohner sogar, ebenfalls Sitzgelegenheiten auf dem Deich aufzustellen. Dies ließ den Verband handeln. Er versagte der Kioskbetreiberin eine weitere Duldung der Couch. Die wiederum sagte, ohne die Couch auf dem Deich würde sie den Kiosk nicht betreiben wollen.

Ledwig bedankte sich am Dienstagabend per Mail für die Unterstützung, die sie etwa in Form einer Petition im Internet erfahren hatte. Rund 1150 Unterstützer wurden dort am Mittwochmorgen verzeichnet. „Dies so zu erfahren, war nochmals etwas ganz Besonderes und wir sind sehr dankbar für diese große Unterstützung. Aber auch wir mussten lernen abzuwägen, ob wir unser Hobby ,Birthes Büdchen’ weiter betreiben oder aber auf unser Bauchgefühl zu hören und nun einen Schlussstrich ziehen.“ Das Ziel des Büdchens sei es immer gewesen, einen schönen Ort zu kreieren, „für unsere Gäste und uns“, schreibt Ledwig. „Nach langer und wohl überlegter Abwägung ist dies so nicht mehr möglich.“