Unfall in Xanten Pedelec-Fahrer wird bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Ein Mann aus Issum ist bei einem Verkehrsunfall in Xanten lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 35-Jährige am Samstag gegen 21.20 Uhr mit seinem Pedelec und einem Fahrradanhänger auf der Straße Winnenthal unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache sei er gestürzt, berichtete die Polizei. Eine Zeugin habe den regungslosen Mann auf der Straße liegend gefunden, als sie die Straße Winnenthal mit ihrem Auto in Richtung Weseler Straße befahren habe. Der Issumer sei mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden und von dort mit einem Rettungshubschrauber in eine andere Klinik transportiert worden. Das zuständige Verkehrskommissariat nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort zu melden, Tel. 02842 9340.