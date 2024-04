Notfall in Mönchengladbach „Ich hätte verbluten können“

In ihrem Auto auf dem Parkplatz des Discounters wartet noch Havaneser-Hündin Keona. Mit ihr war Arntzen vor dem Einkauf spazieren gegangen. Ohne sich später daran erinnern zu können, ruft Arntzen gegen 20 Uhr eine Verwandte an, die den Autoschlüssel im Krankenhaus abholt und den Hund zu sich nimmt. Arntzen bleibt zwei Tage in den Kliniken, dann entlässt sie sich selbst. Bis heute rätselt die 52-Jährige, was ihren epileptischen Anfall ausgelöst haben könnte. „Das kam total überraschend, damit hatte ich nicht gerechnet“, sagt Arntzen, die als IT-Spezialistin eine Stabsstelle in der Verwaltung der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf leitet. Sie ist dort zuständig für die Finanz- und Personal-Software.