„Keine Kunststücke“ Jetzt ermahnt die Polizei auch Motorrad-Poser im Kreis Kleve

Der Frühling ist da und mit den stetig steigenden Temperaturen steigt auch die Anzahl der Verkehrsteilnehmenden auf zwei Rädern: Fahrrad und Pedelec oder Motorrad. Und alle Verkehrsteilnehmer verbindet die Pflicht sich an die geltenden Verkehrsregeln zu halten. „Wir wünschen allen Zweiradfahrenden einen schönen Start in die Saison, viele schöne Touren und hoffen auf gegenseitiges Verständnis und Rücksichtnahme. Sicher an Ziel kommen möchten schließlich alle Verkehrsteilnehmenden“, heißt es von der Polizei.