Klassische Musik in Rheinberg : Kammermusik am Sonntag auf Schloss Ossenberg

In der Matinée am Sonntag werden Werke von Richard Strauss und Ludwig van Beethoven zu hören sein. Karten sind noch zu haben. Foto: Veranstalter Foto: Veranstalter

Ossenberg Das 18. Kammermusik-Fest Kloster Kamp endet am Sonntag. Vor dem Abschlusskonzert am Abend in der alten Sortierhalle von Schloss Bloemersheim in Neukirchen-Vluyn gibt es Vormittag eine Matinée auf Schloss Ossenberg, Schlossstraße in Rheinberg. Dafür gibt es noch Karten.

Auf dem Programm stehen die Sonate F-Dur für Violoncello und Klavier sowie das Klavierquartett in c-Moll von Richard Strauss und Ludwig van Beethovens Variationen in Es-Dur für Klaviertrio. Die Veranstalter erinnern an das Frühjahr 1881 in Staffelstein. Richard Strauss, damals 16 Jahre alt, Gymnasiast aus München und Sohn des Solohornisten der dortigen Hofkapelle, schreibt für seinen Freund Hans Wihan eine Cellosonate. Das prachtvolle Werk zeugt von einem großen Selbstbewusstsein des noch sehr jungen Komponisten, der seine musikalischen Kräfte zur Schau stellt.

Über die Entstehungsgeschichte der Variationen Es-Dur für Klaviertrio, op.44, von Ludwig van Beethoven ist nahezu nichts bekannt. Das fertige Werk wurde erst im Januar 1804 veröffentlicht; stilistische Merkmale legen eine Entstehungszeit nicht nach 1800 nahe. Das Thema der Variationen wurde bis vor kurzem Beethoven selbst zugeschrieben. Erst 1991 hat es Sieghard Brandenburg als das der Arie „Ja, ich muß mich von ihr scheiden“ aus der komischen Operette „Das rothe Käppchen“ von Carl Ditters von Dittersdorf identifizieren können.

Karten zum Preis von 26 Euro sind noch an folgenden Vorverkaufsstellen zu bekommen: Geistliches und Kulturelles Zentrum Kloster Kamp, Abteiplatz 13, Kamp-Lintfort, Schuhhaus Dismer (vormals Seiltgen), Kirchstraße 8 in Moers.

