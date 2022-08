Auszeichnung der Grünen in der Landschaftsversammlung Rheinland : Regenbogenpreis für den Marktmeister

Carsten Kämmerer (3.v.l.) freute sich über den Regenbogenpreis. Ihm gratulierten (v.l.) Dietmar Heyde, Johannes Tuschen, Andreas Blanke, Rolf Fliß und Dagmar Krause-Bartsch von den Rheinberger Grünen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Ossenberg Carsten Kämmerer aus Ossenberg ist ausgezeichnet worden, weil er den Wochenmarkt im Ort belebt hat. Außerdem hat er ein Händchen dafür, das Wirtschaftliche mit sozialen und ökologischen Aktionen zu verbinden.

Carsten Kämmerer wurde zwar vor fast 50 Jahren in Sevelen geboren, „aber schon am zweiten Tag war ich in Ossenberg“, sagte er am Donnerstag. „Da bin ich groß geworden und dieses Dorf bedeutet mir Heimat und Zuflucht. Ich mag den Schlag Menschen hier und ich versuche, durch verschiedene Aktivitäten, dieses Dorf mit am Leben zu erhalten.“

Nachdem vor rund drei Jahren in kurzer Zeit gleich mehrere Geschäfte in Ossenberg geschlossen hatten, war es Kämmerer, der die Initiative ergriff und den bestehenden Wochenmarkt wiederbelebte. Genauer: Kämmerer hat ihn durch sein unermüdliches ehrenamtliches Engegement zu ungeahnter Blüte geführt. Heute stehen Samstag für Samstag immer vormittags zehn bis 15 Händler auf dem Dorfplatz und bieten auch ausgefallene Waren an. Oft ist der Wochenmarkt mit Aktionen sozialer Gruppen wie der Rheinberger Tafel oder dem Damen-Lions-Club Rheinberg verbunden.

Info Organisator des Streetfood-Festivals Zur Person Carsten Kämmerer ist verheiratet mit Petra, zur Familie gehören Tochter Lea und die Hunde Jack und Tom. Nach dem Abitur 1992 absolvierte Kämmerer Ausbildungen zum Kinderkrankenpfleger und zum Kaufmann im Gesundheitswesen. Er war Büttenredner und Karnevalsprinz, er ist auch Organisator des Streetfood-Festivals in Ossenberg.

Das hat sich schnell in Rheinberg und weit über die Stadtgrenzen hinaus herumgesprochen. Bis irgendwann die Grünen-Fraktion in der Landschaftsversammlung Rheinland – das Entscheidungsorgan des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) – in Köln davon erfuhr. Und da die LVR-Grünen jährlich einen Preis an Menschen vergeben, die sich durch besonderes Engagement oder Idee im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes oder der Inklusion im Rheinland ausgezeichnet haben, kam auch Carsten Kämmerer mit in den Kreis derer, die für den Regenbogenpreis 2022 in Frage kamen.

Es habe knapp 30 Bewerbungen gegeben, sagte Rolf Fliß, LVR-Vorstand der Grünen und Bürgermeister in Essen. Mit ihm waren seine Fraktionskollegen Andreas Blanke, Bürgermeister in Oberhausen, und Johannes Tuschen, unter anderem Fraktionsvorsitzender in Kamp-Lintfort, nach Ossenberg gekommen. „Die Jury hat einstimmig dafür votiert, Carsten Kämmerer den Preis zu geben“, betonte er. Denn beim Wochenmarkt in Ossenberg komme alles zusammen, was mit dem Preis gewürdigt werden soll. Rolf Fliß: „Das Dorf profitiert von diesem Markt, die Dorfgemeinschaft profitiert davon, man trifft sich wieder und redet miteinander und nachhaltig ist der Markt auch, weil hier regionale Produkte verkauft werden.“

Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde hat zwar noch Urlaub, ließ es sich aber nicht nehmen, bei der Preisverleihung am Josefshaus mit dabei zu sein. Er schlug in seiner Laudatio eine Brücke zu den sozialen Projekten, die beim Ossenberger Wochenmarkt gegenüber der katholischen Kirche immer eine Rolle spielen. Ob Rheinberger Tafel oder der Verein, der sich um Menschen kümmert, die am seltenen Angelman-Syndrom leiden, es wird immer Platz geschaffen, damit sich solche Initiativen präsentieren können. Heyde: „Hier in Ossenberg ist ein wunderschöner Ort der Begegnung entstanden.“

Carsten Kämmerer freute sich über den Preis. „Es ist schön zu sehen, wenn Arbeit, die geleistet wird, auch anerkannt wird“, meinte er und legte großen Wert darauf, dass er den Preis stellvertretend für alle annehme, die sich in Ossenberg ehrenamtlich engagierten. „So etwas wie der Wochenmarkt kann nur gelingen, wenn man sich gemeinsam für ein Dorf einsetzt“, sagte der „Kümmerer Kämmerer“.

Von den insgesamt 3000 Euro, die die LVR-Grünen ausgelobt haben, gehen 500 Euro an Carsten Kämmerer. Wofür er das Geld einsetzen will, weiß er schon: Für die Initiative, die sich für den inklusiven Umbau eines Ossenberger Spielplatzes einsetzt. Federführend ist der Heimatverein Herrlichkeit Ossenberg.

(up)