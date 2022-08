Sieben Tage in der Woche : Testzentrum am Budberger Sportplatz ist wieder geöffnet

Testzentrum am Budberger Sportplatz ist wieder geöffnet

Sieben Tage in der Woche

Das Testzentrum am Budberger Sportplatz hatte schon im Winter geöffnet. Foto: SVB

Budberg Die Teststation auf der Sportanlage an der Raiffeisenstraße in Budberg neben dem Bürgerhaus hat ihren Betrieb wieder aufgenommen. Die Öffnungszeiten haben sich im Vergleich zum letzten Testintervall geändert.

Die Teststation verzichtet auf die Selbstbeteiligung der Bürger in Höhe von drei Euro. Termine müssen nicht vereinbart werden. Dementsprechend haben unter anderem folgende Personen Anspruch auf eine kostenlose Bürgertestung: Kinder unter fünf Jahren; Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, unter anderem Schwangere in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft; Personen, bei denen ein Test zur Beendigung der Quarantäne erforderlich ist („Freitesten“); Besucher und Behandelte oder Bewohner in Krankenhaus- und Pflegeeinrichtungen; pflegende Angehörige; Personen, die durch die Corona Warn-App einen Hinweis auf ein erhöhtes Risiko erhalten haben.