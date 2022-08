Belag kaputt : Witzheldener Kunstrasenplatz tageweise gesperrt

Witzhelden Durch die Hitze der vergangenen Monate und Jahre ist der Belag des Spielfeldes kaputt und wird 2023 erneuert. Öffnung nun nach Wettervorhersage.

Nun also auch in Witzhelden: Auf dem Kunstrasenplatz in Witzhelden verklumpt wegen der Hitze das Kunststoffgranulat. „Um so lange wie möglich den Kunstrasen im kommenden Herbst und bestenfalls auch im Winter nutzbar bespielbar zu halten, wird der Platz ab sofort an heißen Tagen vom Bauhof tageweise gesperrt“, teilt die Stadt aktuell mit.