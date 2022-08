Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Einbruch in Kirmeszelt

Update In Wassenberg und Erkelenz wurden drei Kleinkrafträder gestohlen. In Wegberg-Klinkum stellte eine Hausbewohnerin einen Einbrecher.

Bewohnerin stellt Dieb Am Montag, 1. August, hörte eine Anwohnerin der Römerstraße in Klinkum gegen 16 Uhr, dass die Terrassentür geöffnet und wieder geschlossen wurde. Da sich noch weitere Personen im Haus aufhielten dachte sie sich zunächst nichts weiter dabei. Als sie dann nach dem Rechten sah, bemerkte sie, dass vor der Tür ein unbekannter Mann stand. Dieser gab an, nur eine Wasserflasche genommen zu haben, da er Durst habe und entfernte sich vom Grundstück. Kurz darauf bemerkte die Frau, dass ihre Ohrringe, die auf dem Wohnzimmertisch gelegen hatten, offensichtlich entwendet wurden. Der Unbekannte war schlank, zirka 30 bis 40 Jahre alt und 1,75 bis 1,85 Meter groß. Er hatte kurze braune Haare und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Er sprach gebrochen Deutsch. Wer hat den Mann gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Heinsberg entgegen unter der Telefonnummer 02452 9200.

Mofas gestohlen Zwei Leichtkrafträder, die am Gitstapper Weg in Effeld auf einem Parkplatz abgestellt waren, wurden durch unbekannte Personen entwendet. Es handelt sich um ein Leichtkraftrad der Marke SWM mit Heinsberger Kennzeichen sowie ein weiteres der Marke Rieju, ebenfalls mit HS-Kennzeichen. Die Taten ereigneten sich zwischen 0 Uhr und 15.20 Uhr am Mittwoch, 3. August. Ein schwarz-weißes Mofa der Marke Peugeot wurde zwischen 21 Uhr am Dienstag, 2. August, und 20 Uhr am Mittwoch, 3. August, an der Kölner Straße in Erkelenz gestohlen.