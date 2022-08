Kultur in Rheinberg : Boogie mit Gästen im To Hoop

Christian Christl, Christian Noll, Benny und Bastian Korn. Foto: Veranstalter

Rheinberg Wie an jedem ersten Sonntag eines Monats gibt es auch am 7. August ab 19 Uhr wieder einen Beitrag in der Reihe „Boogie@to hoop“ mit Christian Christl (Piano und Gesang) und Christian Noll (Gesang und Piano), diesmal mit den Gästen Benny und Bastian Korn unter dem Motto „Boogie meets Rock‘n‘Roll“.

Es gibt Menschen, die kommen mit einer Leidenschaft zur Welt und wissen schon in den Kinderschuhen, welchen Weg sie wählen müssen, um im Leben glücklich zu werden. Zu diesen Menschen gehören Bastian und Benny Korn. Bereits im Kindesalter war klar: Musik ist ihr Weg. Im Alter von sechs Jahren rockten die Zwillingsbrüder die Bühne und gründeten später zusammen die Band 78Twins, mit der sie im Laufe der Jahre erfolgreich tourten und mehrfach auch mit Preisen ausgezeichnet wurden. Christian Christl tummelt sich seit 1983 in der Bluesszene. Er hatte seinen ersten Auftritt 1985 beim Blues-Festival in München, gemeinsam mit Memphis Slim, Little Willie Littlefield. Christian Noll tourte unter anderem mit seiner Band Blue Ray & the Players landesweit.

(up)