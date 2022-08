Schwerer Verkehrsunfall in Rheinberg : Mann wird auf Gehweg von Auto erfasst und stirbt

Der Ford fuhr gegen eine Ampel. Der E-Rollerfahrer starb. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Rheinberg Am Mittwoch um 15.46 Uhr kam es in Winterswick an der Kreuzung An der Neuweide/B510/L137 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 54-jähriger Rheinberger auf schreckliche Weise ums Leben kam.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das spätere Unfallopfer auf einem E-Scooter bei Rot an der Fußgängerampel wartete, um die Landstraße137 Richtung Möbelhaus Gottwald beziehungsweise McDonald’s überqueren zu können. Dabei sei er von einem blauen Ford erfasst worden. Der Fahrer dieses Wagens, ein 48-jähriger Duisburger, war auf der Landstraße von Rheinberg über die Umgehungsstraße kommend in Fahrtrichtung Moers unterwegs. Um den Stau, der sich vor der Ampel an der Kreuzung gebildet hatte, zu umgehen, sei der 48-Jährige auf der Rechtsabbiegerspur geradeaus an den wartenden Fahrzeugen vorbeigefahren, aber nicht abgebogen, sondern geradeaus auf den dortigen Fußgängerweg weiter gefahren. Dort habe er den ahnungslos wartenden Rollerfahrer erfasst. Durch den Zusammenprall wurde der 54-Jährige weggeschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche starb der Mann noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer prallte mit seinem Ford auf der anderen Seite der Einmündung gegen den Ampelmast und wurde dabei nur leicht verletzt.

Unfallzeugen, Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehrleuten (die Freiwillige Feuerwehr Rheinberg hatte ihre Drehleiter im Einsatz) bot sich ein Bild des Grauens. „Was für ein unfassbarer Wahnsinn“, sagte ein Mann, der das Geschehen beobachtete, kopfschüttelnd. Ein Sachverständiger und ein Verkehrsunfallaufnahmeteam waren im Einsatz, um die Ursache des Crashs genau zu klären. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle weiträumig gesperrt.

(up)