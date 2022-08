Kirchenchor St. Vinzenz Bönninghardt : Wo das Singen ein großes Glück ist

Abrocken bei der Probe: René Schneider hatte sichtliches Vergnügen bei seinem Besuch beim Kirchenchor St. Vinzenz. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Der Kirchenchor Cäcilia der Kirchengemeinde St. Vinzenz Bönninghardt ist eine höchst lebendige Gemeinschaft. Davon hat sich René Schneider auf seiner Sommertour auf der Suche nach „bedrohten Arten“ singend überzeugt. Aber nicht nur das Singen tut gut.

„Do, Re, Mi, Fa. So, La, Ti, Do“ – Die Sängerinnen und Sänger des Kirchenchors Cäcilia singen sich und ihre Stimmbänder erst mal warm, wenn sie sich dienstagabends treffen. Im Pfarrheim neben der Kirche St. Vinzenz üben sie ihre Stimmen mit dem Kanon „Once again“ und begrüßen so einen besonderen Gast. René Schneider hat hier auf seiner Sommertour durch den Wahlkreis Station gemacht. Er spürt vom Aussterben bedrohten Arten nach – nicht nur denen in Fauna und Flora.

Und tatsächlich: Es häufen sich Meldungen vom Ende oft viele Jahrzehnte aktiver Chöre. Es fehlt der Nachwuchs. Heinz-Theo Baumgärtner, Dirigent der Cäcilia St. Vinzenz, ordnet Kirchenchöre eigentlich nicht bei den „bedrohten Arten“ ein, trotzdem hat er sich auf das Ansinnen des Politikers eingelassen und einen Besuchstermin vereinbart. Über sich selbst sagt der 65 Jahre alte Bönninghardter: „Wenn ich singe, bin ich einfach glücklich. Gemeinsam zu singen, ist gut für die Seele.“ Ein Satz für die Ewigkeit.

Info Der Grundsatz lautet: „Singen kann jeder.“ Proben Der Kirchenchor Cäcilia probt jeden Dienstag von 20 bis 22 Uhr im Pfarrheim von St. Vinzenz, Bönninghardter Straße 142. Mitsingen Der Chor lädt Menschen ein, einfach zu den Proben zu kommen. „Singen kann jeder“, lautet der Grundsatz. Auch wenn Cäcilia ein katholischer Kirchenchor ist, müssen Sängerinnen und Sänger nicht Mitglied der katholischen Kirche sein. Repertoire Neben kirchlichen Liedern hat der Chor auch weltliche im Repertoire. Er singt auch zum Beispiel bei Geburtstagen, Ehejubiläen oder Konzerten.

Dem kann der Genosse aus Kamp-Lintfort nur zustimmen, auch wenn manche Kirchenchöre nicht mehr existierten. René Schneider weiß, wo er zu Gast ist. „Ich habe früher mal im Kinderchor der Gemeinde St. Josef in Kamp-Lintfort gesungen“, berichtet der 46 Jahre alte Besucher. „Ich habe damals in der letzten Reihe gestanden, weil ich laut gesungen habe, aber eben nicht gut.“

„Singen ist gut für die Seele“: Heinz-Theo Baumgärtner gibt im Bönninghardter Kirchenchor den Takt vor. Foto: Armin Fischer (arfi)

Doch er ist nicht auf die Hei gekommen, um viel von sich selbst zu erzählen. Er möchte viel lieber mitsingen, zuhören und ein wenig mithelfen, das angestaubte Image aufzupolieren, unter dem auch Kirchenchöre leiden – wie Männer- oder Frauengesangsvereine. Für Schneider, und das gilt auch für seine Gastgeber, ist gemeinsames Singen ein unverzichtbares Kulturgut.

Das sieht auch Alpens Bürgermeister Thomas Ahls so, der im Kirchenchor seine Stimme erhebt. „Mit 32 Jahren habe ich noch Fußball gespielt“, erzählt der Veener. „Als ich dann gesagt habe, ich wechsele jetzt zum Kirchenchor, wurde ich nur mitleidig angeschaut“, so Ahls: „Chöre haben ein Imageproblem, auch wenn Menschen gerne singen.“ 27 Jahre liegt sein Erlebnis zurück. Der Sänger aus dem Krähendorf will die fast drei Jahrzehnte nicht missen, die er mit dem Chor auf der Hei verbracht hat. In guter Erinnerung ist ihm die Tour mit mehreren Chormitgliedern. Mit drei Wohnmobilen haben sich die Sänger auf den Weg nach Irland gemacht und haben auf der grünen Insel in mehreren Kirchen das irische Segenslied „Möge die Straßen“ angestimmt. Der Bürgermeister ist das bekannteste Chor-Mitglied, dem aktuell 28 Sängerinnen und Sänger angehören. Er singt nicht nur mit, sondern schreibt auch neue Texte zu alten Liedern. Die gibt der Chor bei besonderen Anlässen zum Besten und sorgt so für beschwingte Heiterkeit – beispielsweise bei Geburtstagen oder Ehejubiläen. Ahls hat die Aufgabe von Johannes „Chang“ Schmitz übernommen, mit 88 Jahren die älteste Stimme im Chor. Das jüngste Mitglied ist 29 Jahre alt.

Das Repertoire des Kirchenchores umfasst nicht nur geistliche, sondern auch weltliche Lieder aus den Bereichen Jazz, Rock oder Pop. Gleichzeitig gelingt es Heinz-Theo Baumgärtner, die Sängerinnen und Sänger an sehr anspruchsvolle Literatur heranzuführen. So hat Cäcilia zum Beispiel die Messe brève no 7 in C von Charles Gounod aus dem Jahr 1877 einstudiert – so, dass die romantische Sehnsucht, die darin steckt, auch zu spüren ist.

„Singen ist einfach wunderbar“, findet Thomas Janßen, Vorsitzender des Bönninghardter Chores. „Es bereitet pure Freude.“ Für Mitsängerin Beate Hemmers ist noch ein Nebeneffekt besonders wichtig: „Hier treffe ich Menschen, mit denen ich einfach gerne zusammen bin.“ Das klingt nach großer Harmonie.

