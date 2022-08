Sommerferienprogramm der KjG Rheinberg : Abkühlung auf der Wasserrutsche im Pfarrgarten

Rheinberg Die KjG St. Peter Rheinberg hat in dieser Woche ein Sommerferienprogramm für 48 Kinder und Jugendliche zwischen neun und 16 Jahren angeboten. Es gab Programm im Pfarrgarten, aber auch Ausflüge.

Die Wasserrutschen fand auch der elfjährige Len am besten. Der Junge aus Rheinberg hatte sich zum ersten Mal für das Sommerlager der Katholischen Jungen Gemeinde (KjG) von St. Peter angemeldet, zusammen mit seinem gleichaltrigen Freund Jakob. „Der Ausflug nach Efteling war super“, erzählte Len. In den niederländischen Freizeitpark war die KjG-Truppe am Mittwoch gefahren. Trotz der Hitze war die Tour ein Erlebnis.

Die 48 angemeldeten Teilnehmer hatten auch mit dem Alternativprogramm ihren Spaß. Am Montag vergnügten sich die KjG-ler im Pfarrgarten, da gab es neben der Wasserrutsche auch selbst gemachte Zuckerwatte. Am Dienstag wurde auf der Niers gepaddelt, von Weeze bis Goch. Am Mittwoch folgte dann der Ausflug nach Efteling, bevor es am Donnerstag unter anderem ein Spiel mit Stationen überall in der Stadt gab. An den einzelnen Stationen mussten Aufgaben und Rätsel gelöst und Punkte gesammelt werden. Die Woche endet mit einem weiteren Ausflug am Freitag – diesmal geht’s ins Spaßbad Atlantis in Dorsten.