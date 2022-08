Rheinberger Politiker auf Sommertour : SPD hat Spielplätze im Blick

Rheinberg Rheinberger Politiker schauten sich gemeinsam mit Eltern, Kindern und vertretern der Stadtverwaltung Anlagen in Alpsray an und entwickeln Ideen.

Zum Start trafen sich die Sozialdemokraten mit Eltern und Vertretern der Verwaltung am Pumpenspielplatz am Rothen Busch, der seinen Namen der beliebten Wasserpumpe verdankt. Dort merkten einige Eltern an, dass es für die jüngeren Kinder im Ort kaum altersgerechte Spielgeräte wie ein kleines Kletter- oder Krabbelhaus gebe. Zudem seien die Geräte auf den meisten Spielplätzen in die Jahre gekommen.

Der nächste Stopp fand an den Spielplätzen am Asternweg und der Tulpenstraße statt, die nach der letzten Planung des Spielstättenbedarfsplans von 2020 aufgegeben werden sollen. Damit gäbe es zukünftig nur noch zwei Spielplätze in Alpsray, den Spielplatz am Kindergarten und den Pumpenspielplatz am Rothen Busch. „Die beiden Spielplätze liegen weit auseinander, die Mitte des Ortsteils wäre dann ohne Spielplatz, das bedeutet weitere Fußwege für Kinder und Eltern“, meinte Fraktionsvorsitzender Philipp Richter. „Ist es wirklich notwendig, beide Spielplätze in der Mitte von Alpsray zurückzubauen oder lässt sich einer von beiden so aufwerten, dass wieder mehr Eltern und Kinder dort hinkommen?“ Zurzeit sei der Pumpenspielplatz eindeutig der beliebtere, für den auch weitere Fußwege in Kauf genommen werden. Die SPD machte klar, dass bei dieser Frage die Rheinberger Verwaltung gefragt sei, um im Zuge des Spielstättenbedarfsplans insgesamt eine Aufwertung der Spielplätze in Alpsray zu erreichen. Hierzu soll ein entsprechender Antrag oder eine Anfrage an die Verwaltung seitens der SPD-Fraktion formuliert werden.