Fest im Zeichen der Ökumene : Evangelische Kirche in Büderich wird 200 Jahre alt

Büderich Acht Jahre nach der kompletten Zerstörung Büderichs wurde mit der Neuerrichtung des Ortes an anderer Stelle auch die evangelische Kirche neu aufgebaut. Das ist nun zwei Jahrhunderte her und wird gebührend gefeiert.

In diesem Jahr feiert die die Evangelische Kirchengemeinde Büderich das 200-jährige Bestehen ihres Kirchengebäudes. Die Anfänge der Gemeinde gehen allerdings bereits auf das Jahr 1524 zurück. Bis 1813 teilten sich die evangelische und die katholische Gemeinde in Büderich ein Kirchengebäude, was beiderseits zu vielen Konflikten führte. Auch die Errichtung einer Mauer, die die Kirche in die evangelische und in die katholische Seite aufteilte, konnte nicht weiterhelfen.