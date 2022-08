Büdericher Suppenküche : Markthändler Peter Schmidt gestorben

Peter Schmidt, vielen Marktbesuchern noch bekannt durch "Peters Suppenküche", ist heute in den Morgenstunden im Alter von 73 Jahren verstorben. Peters Kult-Currywurst erfreute sich bei den Besuchern besonderer Beliebtheit. Auch bei Aktionen für die "Gute Sache" war Peter sofort dabei und spendete seine Einnahmen. Viele Jahre war er auf den Märkten in Ossenberg, Rheinberg, Büderich, Xanten, Voerde oder Friedrichsfeld zu Gast. war in der SPD und lange Vorsitzender Heimatverein Büderich Foto: CK