Kommunalpolitik : FDP vermisst eine Haushalts-Strategie

Rheinberg Die Liberalen haben vier Anträge gestellt. Unter anderem erwarten sie von der Stadtverwaltung Vorschläge, wie auch bei Pflichtausgaben gespart werden kann. Investieren möchte die FDP in eine Digitalisierungskampagne.

Auch die FDP sieht die schwierige Situation. Die Corona-Krise hat nicht nur die Stadt Rheinberg in schweres Fahrwasser gebracht. Wichtige Steuereinnahmen fallen aus, unerwartete Mehreinnahmen belasten die Stadtkasse. „Das alles haben wir in unserer Haushaltsklausurtagung über Karneval natürlich berücksichtigt“, sagt Fraktionsvorsitzender Rainer Mull. „Und wir haben uns sehr genau mit der ,Giftliste’ befasst, auf der die Kämmerin alle möglichen freiwilligen Leistungen aufführt, die Einsparpotenzial bieten. Aber selbst, wenn wir alle diese freiwilligen Leistungen streichen würden, hätten wir noch keinen ausgeglichenen Haushalt.“

Vier Anträge zum Haushalt 1. Die Verwaltung soll einen Haushalt aufstellen, der auch bei Pflichtaufgaben darstellt, wie und wann er das genannte Ziel erreichen wird. 2. Die Verwaltung soll aus ihrem inneren Handeln Einsparmöglichkeiten benennen. 3. Die Lasten sollen in der angespannten Haushaltslage gleichmäßig auf alle Generationen verteilt werden. 4. Kosten für Investitionen sollen in die digitale Infrastruktur/Digitalisierung von Prozessen eingeplant werden.

Eine langfristige Haushaltsplanung lasse es etwa zu, auch in mageren Jahren große Summen zu investieren, wenn die Investition dazu führe, in den Folgejahren zu sparen. Als ein Beispiel nennt die FDP eine Digitalisierungskampagne, die ihr am Herzen liege. „Der Bürgermeister hat explizit im Wahlkampf mit dem Thema Digitalisierung geworben – jetzt könnte er uns mit dem Haushaltsentwurf zeigen, dass er es ernst meint und Kosten dafür einplant. Dass man durch digitale Prozesse nachhaltig die Kosten senken kann, ist nämlich kein Geheimnis“, argumentiert die Fraktion, die genau deshalb Geld dafür einplanen möchte. „Dabei darf natürlich die Infrastruktur nicht vergessen werden. Dass der Internetzugang in jeder Ratssitzung im Stadthaus zusammenbricht, ist leider symbolisch.“ Selbstverständlich gelte die Devise „sparen sparen sparen“. Die Frage sei nur, wo. „Es ist schon auffällig, dass viele der möglichen Einsparungen zulasten der Erwerbstätigen und deren Kindern gehen, wodurch diese im Falle sich anhäufender Schulden doppelt belastet werden. Es sind nämlich unsere Enkel, die die Schulden von heute, den Bremsklotz von morgen, abtragen müssen“, mahnt die FDP.