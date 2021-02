Klimaschutz in Rheinberg : Premiere für den Solar-Stammtisch

Klimaschutz in Rheinberg

Rheinberg/Neukirchen-Vluyn Auftakt für den digitalen Stammtisch ist am 18. März: Rheinberg und Neukirchen-Vluyn kooperieren bei Klimaschutz und wollen Solardach-Fläche ausbauen.

Was sind die Vorteile von Solarstrom? Für wen rechnet sich die Installation einer Anlage? Solche Fragen können beim ersten digitalen Solar-Stammtisch im Kreis Wesel gestellt werden. Die Städte Neukirchen-Vluyn und Rheinberg, die Energie-Agentur NRW und die Verbraucherzentrale im Kreis Wesel haben das neue Format gemeinsam aufgelegt.

Ziel ist es, in lockerer Atmosphäre zu informieren und mit verschiedenen Experten ins Gespräch zu kommen. Der erste Stammtisch findet am Donnerstag, 18. März, von 18 bis 20 Uhr via Zoom digital statt. Eröffnen werden ihn die beiden Bürgermeister Ralf Köpke (Neukirchen-Vluyn) und Dietmar Heyde (Rheinberg). Mit dabei sind die Klimaschutzmanager der beiden Städte, Stephan Baur und Jens Harnack, Fabian Tenk von der Energie-Agentur und Energieberater Akke Wilmes von der Verbraucherzentrale im Kreis Wesel.