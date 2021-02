Bei Extremwetter : FDP will externe Hilfe für den Winterdienst

FDP will externe Hilfe für den Winterdienst

Schnee auf dem Deich: Mit dem Winterdienst in Rees hat sich jetzt die FDP beschäftigt. Foto: Endermann, Andreas (end)

REES Antrag der Liberalen: Bei extremen Wetterlagen soll der Reeser Bauhof von außen unterstützt werden. Dazu soll es jetzt erst einmal eine Bestandsaufnahme geben.

(bal) Als Konsequenz aus den Problemen bei der Straßenräumung durch den plötzlichen Wintereinbruch am vorletzten Wochenende hat die Reeser FDP jetzt einen Antrag an den Rat gestellt. Zum einen wollen die Liberalen, dass der Bauhof all jene Szenarien von Extremwetterlagen aufzeigt, bei denen seine technische und personelle Ausstattung nicht mehr ausreicht. Zum anderen soll auf dieser Grundlage eine Einsatzplanung zustande kommen, bei der auch externe Kräfte zur Hilfe beauftragt werden können.