Pflegearbeiten : Stadtpark-Allee wird gesperrt

Rheinberg - Einfahrt zum Stadtpark an der Bahnhofstrasse - wird wegen Baumpflege - Ma§nahmen jetzt gesperrt RP - Foto : Armin Fischer ( arfi ) *** Local Caption *** RP Foto: Armin Fischer ( arfi )

Der Dienstleistungsbetrieb (DLB) der Stadt weist daraufhin, dass die Zufahrt zum Stadtpark von der Bahnhofstraße aus am Montag, 1. März, und am Dienstag, 2. März, jeweils in der Zeit von 6 bis 15 Uhr für Fahrzeuge aller Art gesperrt wird. An diesen beiden Tagen werden dort entlang der Allee umfangreiche Baumpflegearbeiten durchgeführt. Der Dienstleistungsbetrieb bittet um Verständnis für die Sperrung.