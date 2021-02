Politik im Ökodorf : Grüne: Rheurdt braucht Klimaschutzkonzept

RHEURDT Die Fraktion hat beantragt, Schritte einzuleiten, um ein Klimaschutzkonzept zu erstellen. Dies sei Voraussetzung, um später Zuschüsse zum Beispiel für Projekte zur CO2-Reduzierung zu erhalten.

Seit Jahren nennt sich Rheurdt „Ökodorf“. Die Gemeinde besitzt einen Ausschuss Klimaschutz – genauer gesagt für Gemeindeentwicklung, Klimaschutz und Digitalisierung. Sie hat seit einiger Zeit mit Anne-Kathrin-Kleimenhagen eine Klimaschutzbeauftragte. Und Rheurdt setzt immer wieder Vorhaben um, die dazu beitragen sollen, die Folgen des Klimawandels zu mildern. Zum Beispiel durch den Bau von Regenrückhaltebecken am Rheurdter Höhenzug, um bei Starkregen das Wasser zurückzuhalten. Kurz: Der Klimaschutz wird in Rheurdt großgeschrieben. Dennoch besitzt die Gemeinde noch kein Klimaschutzkonzept. Das soll sich jetzt ändern. Die Grünen-Fraktion hat beantragt, Schritte einzuleiten, um ein solches Konzept zu erstellen.