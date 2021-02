Geringer Verdienende sollen entlastet werden : OGS-Beitrag bald sozial gestaffelt?

Grevenbroich Die Fraktionen von SPD, Grünen und Mein Grevenbroich fordern einkommensabhängige Beiträge bei der Betreuung, um geringer Verdienende zu entlasten. Für Geschwisterkinder sollen keine Beiträge fällig werden.

1100 Jungen und Mädchen werden in Grevenbroich in den offenen Ganztagsgrundschulen (OGS) betreut, künftig sollen die Eltern für die Betreuung einen einkommensabhängigen Beitrag und nicht mehr eine pauschale Summe zahlen. Das fordern die Fraktionen von SPD, Grünen und Mein Grevenbroich. Die Verwaltung solle eine neue Satzung erarbeiten, die ab kommendem Schuljahr gelten soll. Das haben die drei Fraktionen im Rat beantragt. Nun wird sich der Schulausschuss damit befassen.

Eine weitere Forderung: Die Betreuung von Geschwisterkindern in der OGS soll grundsätzlich beitragsfrei sein. „Wenn Eltern für zwei Kinder in der OGS 111 Euro im Monat zahlen müssen, ist das für viele eine starke Belastung“, sagt Steiner Auch wenn ein Kind in der OGS und ein zweites im Kindergarten ist, soll nur für ein Kind ein Beitrag erhoben werden. Als denkbares Beispiel für eine neue Gebührensatzung verweisen die Fraktionen auf Dormagen. „Die Einkommensstaffelung dort könnte ein Vorbild für Grevenbroich sein“, sagt Rinkert. Unterhalb eines Familienjahreseinkommen von 30.000 Euro im Jahr ist in Dormagen die OGS beitragsfrei. Bis 35.000 Euro beispielsweise sind 17 Euro im Monat fällig. In der Einkommensgruppe von 65.000 bis bis 75.000 Euro sind es 94 Euro im Monat, über 105.000 Euro schließlich 165 Euro.