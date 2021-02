Kostenpflichtiger Inhalt: Digitale Bürgerakte und mehr Transparenz : Politik will mehr Online-Angebote für Dinslakener

Sechs Ratsfraktionen wollen, dass die Dinslakener Verwaltung digitaler wird - und die übrigen zwei wollen das eigentlich auch. Foto: dpa/Jens Büttner

Dinslaken Die Menschen in Dinslaken sollen mehr Dinge bequemer online erledigen können – nicht zuletzt Behördenangelegenheiten. Uneinigkeit gibt’s in der Politik nur in der Frage, wie man das jetzt am besten anfängt.