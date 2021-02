Jugendarbeit in Rheinberg : SPD möchte eine Stelle für einen Streetworker schaffen

Rheinberg Die Rheinberger SPD möchte eine Stelle für einen Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin für Streetwork und Mobile Jugendarbeit schaffen. Einen entsprechenden Antrag an den Jugendhilfeausschuss hat die Fraktion bereits gestellt.

„Uns liegt die aufsuchende Jugendarbeit am Herzen“, unterstreicht SPD-Fraktionsvorsitzender Philipp Richter. „Es gibt eine gefühlte Zunahme von Vandalismusfällen in Rheinberg. In Erinnerung geblieben sind die zerstörten Betonfiguren der Ausstellung ,Alltagsmenschen’, und in Alpsray beklagt der Trägerverein des Bürgerzentrums immer wieder Schmierereien und Zerstörungen auf der Skateranlage.“