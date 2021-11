1449 errichtetes Gebäude in Rheinberg wird saniert : Turmhaube des Alten Rathauses kommt in die Werkstatt

Rheinberg Mit Hilfe eines 60-Tonnen-Tele-Krans ist die Turmspitze des Alten Rathauses in Rheinberg abgenommen und zur Zimmerei van Aaken nach Kevelaer transportiert worden.

Bei Arbeiten an dem 1449 errichteten Gebäude hätte es zu einer Instabilität der historischen Konstruktion kommen können. Am Boden seien die Arbeiten deutlich einfacher zu machen als in luftigen Höhen, zudem sicherer und bestandsschonender. Zunächst wird nun der genaue Zustand der Turmspitze festgestellt und dokumentiert und ein Maßnahmenkatalog in Abstimmung mit Statik und Bauleitung erstellt. Im Anschluss erfolgt die Sanierung.